पुलिस पर हमला करने वाला तीन दिनों से घर में कैद, बोला- अदालत में आत्मसमर्पण करूंगा

Jhansi crime news: झांसी में पुलिस से बचने के लिए हमलावर पिछले तीन दिनों से घर में कैद है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस बाहर इंतजार कर रही है। आरोपी का कहना है कि वह कोर्ट में पुलिस के साथ नहीं जाएगा। पुलिस अदालत में पेश करने के लिए घर के सामने मौजूद है। आरोपी के खिलाफ पुलिस पर पत्थरों से हमला करने का मामला दर्ज है। घटना प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने पत्नी और सास सहित पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस अदालत पेश करने ले जा रही है