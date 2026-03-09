9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

पुलिस पर हमला करने वाला तीन दिनों से घर में कैद, बोला- अदालत में आत्मसमर्पण करूंगा

Jhansi news: झांसी में पुलिस पर हमला करने वाला बीते तीन दिनों से घर में कैद है और पुलिस गिरफ्तार करने के लिए बाहर खड़ी है। आरोपी का कहना है कि उसे साजिशन फंसाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Narendra Awasthi

Mar 09, 2026

घर की बालकोनी में खड़ा आरोपी, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Jhansi crime news: झांसी में पुलिस से बचने के लिए हमलावर पिछले तीन दिनों से घर में कैद है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस बाहर इंतजार कर रही है। आरोपी का कहना है कि वह कोर्ट में पुलिस के साथ नहीं जाएगा। पुलिस अदालत में पेश करने के लिए घर के सामने मौजूद है। आरोपी के खिलाफ पुलिस पर पत्थरों से हमला करने का मामला दर्ज है। घटना प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी ने पत्नी और सास सहित पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस अदालत पेश करने ले जा रही है

तीन दिनों से घर में‌ कैद

उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के न्यू आजाद पुर निवासी संतोष श्रीवास पिछले तीन दिनों से घर में कैद है। घर के सभी सदस्य अंदर बंद हैं। बालकनी में खड़े होकर अपनी बात रख रहा है। कहता है कि वह पुलिस के साथ अदालत नहीं जाएगा। उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।

बेची गई मोटरसाइकिल को पुलिस ने किया सीज

आरोपी का कहना है कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेची थी। जिसका पैसा भी उसे नहीं मिला है। इसी बीच पुलिस ने गाड़ी को बिना कागज के सीज कर दिया। जिसे उन्होंने अदालत से छुड़ा लिया। इसी बात को लेकर विपक्षी उससे रंजिश मानने लगे। उन्होंने इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है।

क्या कहती है पुलिस?

इस संबंध में पुलिया नंबर 9 चौकी प्रभारी दीपक कुमार ने थाना में तहरीर देकर बताया कि आजाद पुर मोहल्ला निवासी के खिलाफ आईजीआरएस में शिकायत मिली थी। शिकायत के संबंध में जांच के लिए वह मौके पर गए थे। संतोष श्रीवास शराब के नशे में पुलिस के साथ अभद्रता की। मौके पर परिजन भी आ गए और महिलाओं ने छत के ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

पथराव से मौके पर मची भगदड़

जिससे बचने के लिए पुलिस वालों को इधर-उधर भागना पड़ा। गाड़ी के शीशे भी टूट गए, पुलिस का कैमरा भी टूट गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया गया। पिछले तीन दिनों से आरोपी और उसके परिजन घर में कैद हैं। पुलिस घर के बाहर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस की सख्त घेरेबंदी के कारण आरोपी संतोष ने अपनी पत्नी और सास के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बीते तीन दिनों से 10 पुलिसकर्मी घर के बाहर गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे। अंततः आरोपी को पुलिस के आगे झुकना पड़ा। अब पुलिस गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश कर रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 06:39 pm

Published on:

09 Mar 2026 06:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / पुलिस पर हमला करने वाला तीन दिनों से घर में कैद, बोला- अदालत में आत्मसमर्पण करूंगा

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

झांसी में ट्रक-पिकअप में आमने-सामने टक्कर, सेना के जवान की मौत

सड़क दुर्घटना, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

मौसम विभाग का अलर्ट: न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक, पड़ेगी प्रचंड गर्मी

प्रचंड गर्मी का एहसास, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

झांसी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बांट रहा था शादी का कार्ड

मौके पर खड़ी पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

महिला दिवस पर Railway की मिसाल: झांसी से ग्वालियर तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस महिला क्रू ने संभाली कमान, दिखी नारी शक्ति

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे की अनोखी पहल: बुंदेलखंड एक्सप्रेस का संचालन महिला क्रू के हाथ (फोटो सोर्स : झांसी रेलवे WhatsApp News Group)
झांसी

झांसी लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म जिला, गुरुवार तक तापमान 38 डिग्री पहुंचने का अनुमान, देखें मौसम

झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.