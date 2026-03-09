झांसी में ट्रक-पिकअप में आमने-सामने टक्कर, सेना के जवान की मौत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत खैलार गांव के पास सेना का ट्रक और पिकअप वाहन आमने-सामने टकरा गए। टक्कर में सेना का जवान हरिकेश, निवासी गाज़ीपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे निजी वाहन से झांसी मेडिकल कॉलेज में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने हरिकेश को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बबीना थाना पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। दोनों गाड़ियों को मुख्य मार्ग से क्रेन की मदद से हटाकर किनारे किया गया। जिसके बाद यातायात बहाल हुआ। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा।‌