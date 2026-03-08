महिला दिवस पर Railway की मिसाल: झांसी से ग्वालियर तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस महिला क्रू ने संभाली कमान, दिखी नारी शक्ति

Women Day Celebration: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने महिला सशक्तिकरण का एक अनोखा और प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। झांसी मंडल में महिलाओं की क्षमता और नेतृत्व को सम्मान देने के उद्देश्य से बुंदेलखंड एक्सप्रेस का संचालन पूरी तरह महिला क्रू को सौंपा गया। झांसी से ग्वालियर के बीच चली इस ट्रेन में लोको पायलट से लेकर ट्रेन मैनेजर तक सभी जिम्मेदारियां महिलाओं ने संभाली, जिससे यात्रियों को महिला शक्ति की शानदार झलक देखने को मिली। इस विशेष पहल के तहत भारतीय रेल ने यह संदेश दिया कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपनी योग्यता व मेहनत के दम पर नई ऊंचाइयों को छू रही हैं।