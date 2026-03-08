महिला दिवस पर CM Yogi का संदेश: मिशन शक्ति से बदली यूपी की तस्वीर, सुरक्षित बेटियां और आत्मनिर्भर नारी शक्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं आम बात मानी जाती थीं। उस समय महिलाओं और बेटियों के मन में असुरक्षा की भावना बनी रहती थी। लेकिन आज प्रदेश की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियां पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बदलाव स्पष्ट नीति और साफ नीयत के कारण संभव हो पाया है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।