अखिलेश बोले- हम नीतीश कुमार और मायावती को बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, भाजपा कर रही रिटायर

सपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति अब विदेशी ताकतों के प्रभाव में तय हो रही है, जबकि यह पूरी तरह देश की सरकार को तय करनी चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में शामिल होने वालों में पूर्व डीआईजी राम शरद राम भी शामिल रहे।