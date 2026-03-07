UP Voter List Revision: यूपी वोटर लिस्ट अपडेट: 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस, 85% मामलों की सुनवाई पूरी

पुनरीक्षण अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सुनवाई के लिए आने वाले मतदाताओं और उनके प्रतिनिधियों को अधिकतम सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से भी छूट दी गई थी। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकता था, तो वह अपने प्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता था।