Video News: लखनऊ नगर निगम की लापरवाही उजागर, लिफ्ट बंद होने पर महिला फरियादी को कंधे पर ले जाना पड़ा

नगर निगम भवन में लिफ्ट खराब होने के कारण बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुलारी भी सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थीं, इसलिए कर्मचारियों ने उन्हें कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचाया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाला था। लोगों का कहना था कि जब नगर निगम अपने ही भवन की बुनियादी सुविधा को ठीक नहीं करवा पा रहा है, तो शहर की समस्याओं को कैसे हल करेगा।