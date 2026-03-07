7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Video News: लखनऊ नगर निगम की लापरवाही उजागर, लिफ्ट बंद होने पर महिला फरियादी को कंधे पर ले जाना पड़ा

Video News: लखनऊ नगर निगम की बदहाल व्यवस्था उस समय सामने आ गई जब समाधान दिवस में अपनी शिकायत लेकर पहुंची महिला फरियादी को खराब लिफ्ट के कारण कर्मचारियों ने कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचाया। हाउस टैक्स की समस्या लेकर आई महिला की यह तस्वीर व्यवस्था की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रही है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 07, 2026

लिफ्ट खराब होने से फरियादियों को कंधे पर बैठाकर ऊपर ले जाना पड़ा, समाधान दिवस में पहुंची महिला ने लगाई गुहार (फोटो सोर्स : Municipal Corporation Media Cell)

लिफ्ट खराब होने से फरियादियों को कंधे पर बैठाकर ऊपर ले जाना पड़ा, समाधान दिवस में पहुंची महिला ने लगाई गुहार (फोटो सोर्स : Municipal Corporation Media Cell)

Video Viral News: लखनऊ के Lucknow Municipal Corporation की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समाधान दिवस के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी।

दरअसल, निगम भवन की लिफ्ट लंबे समय से खराब होने के कारण फरियाद लेकर आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन गए कि एक महिला फरियादी को कर्मचारियों ने कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचाया और बाद में कुर्सी पर बैठाकर नीचे लाना पड़ा।

समाधान दिवस में पहुंची फरियादी दुलारी

मामला लखनऊ की रहने वाली दुलारी नाम की महिला से जुड़ा है। दुलारी नगर निगम में अपने हाउस टैक्स से संबंधित समस्या लेकर समाधान दिवस में पहुंची थीं। उनका कहना है कि उनके घर का हाउस टैक्स अचानक बढ़कर लगभग 15 हजार रुपये कर दिया गया है, जिसे लेकर वे काफी परेशान हैं। अपनी शिकायत लेकर वे समाधान दिवस में Sushma Kharkwal (मेयर) और Inderjit Singh से मिलने आई थीं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।

लिफ्ट खराब होने से बढ़ी परेशानी

नगर निगम भवन में लिफ्ट खराब होने के कारण बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुलारी भी सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थीं, इसलिए कर्मचारियों ने उन्हें कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचाया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाला था। लोगों का कहना था कि जब नगर निगम अपने ही भवन की बुनियादी सुविधा को ठीक नहीं करवा पा रहा है, तो शहर की समस्याओं को कैसे हल करेगा।

कुर्सी पर बैठा कर नीचे उतारा गया

दुलारी को समाधान दिवस में अधिकारियों से मिलने के बाद कर्मचारियों ने कुर्सी पर बैठाकर नीचे उतारा। यह दृश्य वहां मौजूद कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

फरियादियों के लिए मुश्किलें

नगर निगम में हर सप्ताह समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जहां शहर के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। लेकिन लिफ्ट खराब होने के कारण यहां आने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासतौर पर बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग लोग सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उन्हें अधिकारियों तक पहुंचने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है।

नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद नगर निगम की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के लोगों का कहना है कि जिस संस्था पर पूरे शहर की सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी है, वही अपने भवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ठीक नहीं रख पा रही है। लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम की लिफ्ट महीनों तक खराब रहती है तो यह प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।

समाधान दिवस का उद्देश्य

समाधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इस दिन मेयर, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी आम जनता की शिकायतें सुनते हैं और उनके निस्तारण के निर्देश देते हैं। लेकिन जब फरियादी ही अधिकारियों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं।

अधिकारियों से की गई शिकायत

दुलारी ने समाधान दिवस में अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका हाउस टैक्स गलत तरीके से बढ़ा दिया गया है। उन्होंने इस समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि निगम कार्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

लोगों ने उठाई मांग

इस घटना के बाद कई लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि जल्द से जल्द भवन की लिफ्ट ठीक कराई जाए। ताकि भविष्य में किसी भी फरियादी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं का सही तरीके से रखरखाव होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

UP Cabinet Expansion: योगी मंत्रिमंडल विस्तार, कई मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों को मौका
लखनऊ
2027 विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा फेरबदल, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की तैयारी (फोटो सोर्स : cm X)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Mar 2026 01:45 pm

Published on:

07 Mar 2026 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Video News: लखनऊ नगर निगम की लापरवाही उजागर, लिफ्ट बंद होने पर महिला फरियादी को कंधे पर ले जाना पड़ा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी वोटर लिस्ट अपडेट: 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस, 85% मामलों की सुनवाई पूरी

सवा तीन करोड़ मतदाताओं को नोटिस, 85 प्रतिशत से अधिक मामलों की सुनवाई पूरी (फोटो सोर्स : Chief Electoral Officer office WhatsApp News Group)
लखनऊ

Keshav Prasad Maurya के हेलीकॉप्टर में उठा धुआं, लखनऊ में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

keshav prasad maurya
लखनऊ

वर्दी में ड्यूटी, दिल में प्यार: संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा की शादी तय

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की 29 मार्च को बाड़मेर में होगी शादी (फोटो सोर्स : Police Department )
लखनऊ

महंगाई का झटका: घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपये महंगा, नई कीमतें आज से लागू

आम जनता पर महंगाई की मार: घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपये महंगा, 7 मार्च से लागू नई कीमतों से बढ़ेगा खर्च (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’ बिहार की सियासत पर छिड़ा पोस्टर वार, सपा ने साधा भाजपा पर निशाना

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच सपा का तंज
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.