Video News: लखनऊ नगर निगम की लापरवाही उजागर, लिफ्ट बंद होने पर महिला फरियादी को कंधे पर ले जाना पड़ा

लिफ्ट खराब होने से फरियादियों को कंधे पर बैठाकर ऊपर ले जाना पड़ा, समाधान दिवस में पहुंची महिला ने लगाई गुहार (फोटो सोर्स : Municipal Corporation Media Cell)
Video Viral News: लखनऊ के Lucknow Municipal Corporation की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित समाधान दिवस के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी।
दरअसल, निगम भवन की लिफ्ट लंबे समय से खराब होने के कारण फरियाद लेकर आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन गए कि एक महिला फरियादी को कर्मचारियों ने कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचाया और बाद में कुर्सी पर बैठाकर नीचे लाना पड़ा।
मामला लखनऊ की रहने वाली दुलारी नाम की महिला से जुड़ा है। दुलारी नगर निगम में अपने हाउस टैक्स से संबंधित समस्या लेकर समाधान दिवस में पहुंची थीं। उनका कहना है कि उनके घर का हाउस टैक्स अचानक बढ़कर लगभग 15 हजार रुपये कर दिया गया है, जिसे लेकर वे काफी परेशान हैं। अपनी शिकायत लेकर वे समाधान दिवस में Sushma Kharkwal (मेयर) और Inderjit Singh से मिलने आई थीं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।
नगर निगम भवन में लिफ्ट खराब होने के कारण बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुलारी भी सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ थीं, इसलिए कर्मचारियों ने उन्हें कंधे पर बैठाकर ऊपर पहुंचाया। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए हैरान करने वाला था। लोगों का कहना था कि जब नगर निगम अपने ही भवन की बुनियादी सुविधा को ठीक नहीं करवा पा रहा है, तो शहर की समस्याओं को कैसे हल करेगा।
दुलारी को समाधान दिवस में अधिकारियों से मिलने के बाद कर्मचारियों ने कुर्सी पर बैठाकर नीचे उतारा। यह दृश्य वहां मौजूद कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
नगर निगम में हर सप्ताह समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जहां शहर के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। लेकिन लिफ्ट खराब होने के कारण यहां आने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासतौर पर बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग लोग सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में उन्हें अधिकारियों तक पहुंचने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है।
इस घटना के बाद नगर निगम की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के लोगों का कहना है कि जिस संस्था पर पूरे शहर की सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी है, वही अपने भवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ठीक नहीं रख पा रही है। लोगों का कहना है कि अगर नगर निगम की लिफ्ट महीनों तक खराब रहती है तो यह प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
समाधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इस दिन मेयर, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी आम जनता की शिकायतें सुनते हैं और उनके निस्तारण के निर्देश देते हैं। लेकिन जब फरियादी ही अधिकारियों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठने लगे हैं।
दुलारी ने समाधान दिवस में अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका हाउस टैक्स गलत तरीके से बढ़ा दिया गया है। उन्होंने इस समस्या के समाधान की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि निगम कार्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
इस घटना के बाद कई लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि जल्द से जल्द भवन की लिफ्ट ठीक कराई जाए। ताकि भविष्य में किसी भी फरियादी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं का सही तरीके से रखरखाव होना जरूरी है।
