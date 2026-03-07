UP Cabinet Expansion: योगी मंत्रिमंडल विस्तार, कई मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों को मौका

राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री Yogi Adityanath पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और हाल ही में प्रदेश संगठन की कमान भी उसी क्षेत्र के नेता को मिली है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा आने वाले चुनावों को देखते हुए हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसी कारण क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की रणनीति बनाई जा रही है।