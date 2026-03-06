Holi Accident: होली का हुड़दंग पड़ा भारी: 24 घंटे में 248 घायल, 70 लोगों की आंखों में गंभीर समस्या

Holi Celebration Accident: रंगों और उमंग के त्योहार होली के दौरान लखनऊ में कई जगहों पर हुड़दंग और लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ गई। शहर के प्रमुख अस्पतालों में बड़ी संख्या में घायल और बीमार लोग इलाज के लिए पहुंचे। खासतौर पर आंखों में रंग और धूल जाने से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। डॉक्टरों के अनुसार बीते 24 घंटे में शहर के प्रमुख चिकित्सा संस्थान King George’s Medical University (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर में कुल 248 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से लगभग 70 लोग आंखों की समस्या से पीड़ित थे।