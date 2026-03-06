Kanshi Ram 92nd Birth Anniversary: कांशीराम की 92वीं जयंती पर बसपा का ‘लखनऊ चलो’ आह्वान, 15 मार्च को राजधानी में बड़ा जमावड़ा

सूत्रों के अनुसार, बसपा सुप्रीमो Mayawati भी इस कार्यक्रम को संबोधित कर सकती हैं। यदि उनका कार्यक्रम तय होता है तो यह बसपा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला होगा। मायावती के संबोधन में संगठन की रणनीति, दलित-पिछड़े वर्गों के मुद्दे और आगामी राजनीतिक दिशा पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांशीराम की जयंती पर होने वाला यह कार्यक्रम बसपा के लिए संगठनात्मक ताकत दिखाने का अवसर भी होगा। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ाने और संगठन को नए सिरे से मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।