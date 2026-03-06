Dubai, Abu Dhabi: ईरान हमले के बाद लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से दुबई-अबू धाबी की 8 फ्लाइट रद्द, 450 यात्री प्रभावित

लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के कई जिलों के यात्रियों के लिए खाड़ी देशों तक पहुंचने का प्रमुख केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में लोग दुबई, अबू धाबी, दम्माम और अन्य खाड़ी देशों के लिए यहां से यात्रा करते हैं। ऐसे में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा से पहले एयरलाइंस से संपर्क कर उड़ान की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।