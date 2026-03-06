Dubai, Abu Dhabi: ईरान हमले के बाद लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से दुबई-अबू धाबी की 8 फ्लाइट रद्द, 450 यात्री प्रभावित

ईरान हमले का असर: लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी की 8 उड़ानें रद्द (फोटो सोर्स : Airport Department WhatsApp News Group)
Dubai, Abu Dhabi and Dammam Cancelled: अंतरराष्ट्रीय हालात के असर अब हवाई यात्रा पर भी दिखाई देने लगे हैं। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय (अमौसी) एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए संचालित कई उड़ानें अचानक प्रभावित हो गई हैं। दुबई, अबू धाबी और दम्माम जाने वाली कुल आठ फ्लाइट रद्द होने से 450 से अधिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को टिकट का रिफंड देना शुरू कर दिया है, हालांकि अचानक फ्लाइट रद्द होने से कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो गईं।
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार हाल के अंतरराष्ट्रीय तनाव और कुछ क्षेत्रों में एयरस्पेस बंद होने के कारण उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। इसी के चलते लखनऊ से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली कुल आठ उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इनमें दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब के दम्माम के लिए निर्धारित उड़ानें शामिल थीं। उड़ानें रद्द होने से बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए और उन्हें अपनी यात्रा को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा।
फ्लाइट रद्द होने से करीब 450 से अधिक यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है। इनमें नौकरी, कारोबार, पारिवारिक कारणों और पर्यटन के लिए खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले लोग शामिल थे। कई यात्री सुबह से ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनकी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई और कुछ यात्रियों ने एयरलाइन काउंटरों पर जानकारी लेने के लिए लंबी कतारें भी लगाईं।
एयरलाइंस कंपनियों ने प्रभावित यात्रियों को टिकट का रिफंड देना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार यात्रियों को कुल मिलाकर लगभग 2.25 लाख रुपये का रिफंड दिया गया है। हालांकि कई यात्रियों ने शिकायत की कि अचानक फ्लाइट रद्द होने से उनकी आगे की योजनाएं प्रभावित हो गईं। कुछ यात्रियों ने दूसरे शहरों से कनेक्टिंग फ्लाइट भी बुक कर रखी थीं, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ा।
सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट रद्द होने की सबसे अधिक मार इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर पड़ी है। इन दोनों एयरलाइंस की कई उड़ानों को संचालन में बाधा के कारण रद्द करना पड़ा। एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को वैकल्पिक तारीखों पर यात्रा करने या पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का असर हवाई मार्गों पर पड़ा है। ईरान पर हुए हमलों और क्षेत्रीय तनाव के चलते कुछ इलाकों का एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।एयरस्पेस बंद होने के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े हैं या उन्हें रद्द करना पड़ा है। यही वजह है कि लखनऊ से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है।
एयरलाइन अधिकारियों के अनुसार जब किसी क्षेत्र का एयरस्पेस बंद हो जाता है तो विमानों को वैकल्पिक मार्ग से उड़ान भरनी पड़ती है। इससे उड़ान की दूरी और समय दोनों बढ़ जाते हैं। कई मामलों में सुरक्षा कारणों से उड़ानों को रद्द करना ही बेहतर विकल्प माना जाता है। इसी कारण कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से स्थगित या रद्द किया गया है।
फ्लाइट रद्द होने से कई यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली। कुछ यात्रियों का कहना था कि उन्हें उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर नहीं मिली। कई लोग सुबह जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए थे और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। इससे उन्हें समय और पैसे दोनों का नुकसान हुआ।
एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए एयरलाइंस की वेबसाइट या ग्राहक सेवा से जानकारी ली जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कभी-कभी अचानक बदलाव हो सकते हैं, इसलिए यात्रियों को पहले से अपडेट रहना जरूरी है।
एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे और एयरस्पेस दोबारा पूरी तरह खुल जाएगा, उड़ानों का संचालन भी सामान्य हो जाएगा। फिलहाल एयरलाइंस कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों को समय-समय पर अपडेट दे रही हैं।
लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश और आसपास के कई जिलों के यात्रियों के लिए खाड़ी देशों तक पहुंचने का प्रमुख केंद्र है। हर साल बड़ी संख्या में लोग दुबई, अबू धाबी, दम्माम और अन्य खाड़ी देशों के लिए यहां से यात्रा करते हैं। ऐसे में उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। फिलहाल यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यात्रा से पहले एयरलाइंस से संपर्क कर उड़ान की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
