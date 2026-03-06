UP Temperature: मार्च में ही बढ़ी गर्मी, यूपी में जल्द 40 डिग्री पार कर सकता है तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक 6 मार्च को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के सभी 75 जिले फिलहाल ग्रीन जोन की स्थिति में हैं। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और कहीं भी बादल छाए रहने या बारिश होने की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप के कारण लोगों को गर्मी का अधिक एहसास होगा। खासकर दोपहर के समय धूप तीखी हो सकती है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 7, 8 और 9 मार्च को भी प्रदेश में मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा।