5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Police Celebrate Holi : ड्यूटी के बाद रंगों में डूबी लखनऊ पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया होली मिलन समारोह

Lucknow Police Holi: लखनऊ में होली के बाद पुलिस कमिश्नरेट में रंगों का उत्सव देखने को मिला। पुलिस कमिश्नर समेत अधिकारियों और जवानों ने ढोल-नगाड़ों के साथ गुलाल खेलकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 05, 2026

लखनऊ पुलिस की रंगों वाली होली, कमिश्नर से सिपाही तक ढोल-नगाड़ों पर जमकर जश्न (Source: Police Media Cell)

लखनऊ पुलिस की रंगों वाली होली, कमिश्नर से सिपाही तक ढोल-नगाड़ों पर जमकर जश्न (Source: Police Media Cell)

Lucknow Police Celebrate Holi with Colors: रंगों का पर्व होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी Lucknow में भी त्योहार की रौनक देखने को मिली। शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ड्यूटी करने के बाद Lucknow Police Commissionerate के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने गुरुवार को धूमधाम से होली का जश्न मनाया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बग्घी पर सवार होकर शोभायात्रा में हिस्सा लिया और पूरे पुलिस परिवार के साथ रंगों का त्योहार मनाया। होली मिलन समारोह में पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं और भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। ढोल-नगाड़ों की धुन और उत्साह से भरे माहौल ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल

इस विशेष आयोजन में पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रंग-गुलाल खेला और होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार भी संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। उनके साथ अन्य पुलिस अधिकारी और जवान भी उत्साहपूर्वक नाचते-गाते दिखे।

पारंपरिक परिधान में नजर आए पुलिसकर्मी

होली मिलन समारोह के दौरान पुलिसकर्मी पारंपरिक अंदाज में दिखाई दिए। कई अधिकारी और जवान सफेद कुर्ता-पजामा तथा रंग-बिरंगी पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। रंगों से सराबोर पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते नजर आए। इस दौरान पूरे परिसर में अबीर-गुलाल उड़ता दिखाई दिया और माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया।

हजरतगंज से निकली शोभायात्रा

पुलिस विभाग की ओर से एक विशेष शोभायात्रा भी निकाली गई। यह शोभायात्रा राजधानी के प्रसिद्ध क्षेत्र Hazratganj से शुरू होकर Reserve Police Lines तक पहुंची। शोभायात्रा के दौरान पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे। रास्ते में लोगों ने भी इस अनोखे दृश्य को देखकर खुशी जाहिर की और पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दीं।

बग्घी पर सवार होकर निकले अधिकारी

कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण पुलिस अधिकारियों की बग्घी यात्रा रही। बग्घी पर सवार होकर वरिष्ठ अधिकारी शोभायात्रा में शामिल हुए, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान पुलिसकर्मी पारंपरिक अंदाज में नाचते-गाते दिखाई दिए और पूरे माहौल में उत्सव का रंग घुल गया।

ड्यूटी के बाद मनाई पुलिस की होली

होली जैसे बड़े त्योहारों पर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते हैं ताकि आम जनता सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सके। इस बार भी पुलिस ने पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। जब होली का पर्व सकुशल संपन्न हो गया, तब पुलिसकर्मियों ने अपने बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन पुलिस परिवार के बीच आपसी भाईचारे और उत्साह को बढ़ाने का माध्यम बना।

पुलिस परिवार के लिए विशेष कार्यक्रम

बताया जा रहा है कि रिजर्व पुलिस लाइन में भी पुलिसकर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और होली मिलन समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए और सभी ने मिलकर रंगों के इस पर्व का आनंद लिया।

अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात मेहनत करके समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस परिवार के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द मजबूत होता है।

जनता की सुरक्षा में पुलिस की अहम भूमिका

होली जैसे बड़े त्योहारों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजधानी में त्योहार के दौरान पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सका।

समाज में भाईचारे का संदेश

लखनऊ पुलिस के इस होली मिलन समारोह ने समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर यह संदेश दिया कि त्योहार लोगों को जोड़ने का माध्यम होते हैं। इस आयोजन ने यह भी दिखाया कि कड़ी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के बीच भी पुलिस परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का समय निकालता है।

ये भी पढ़ें

Hardoi Road Accident: शादी के 25 दिन बाद युवक की मौत, गन्ना ट्रक हादसे से परिवार में मातम
हरदोई
गन्ने से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, 25 दिन पहले हुई थी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अंडमान और निकोबार पुलिस

cm yogi

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Police Celebrate Holi : ड्यूटी के बाद रंगों में डूबी लखनऊ पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया होली मिलन समारोह

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मामूली कहासुनी में गई जान, दुबग्गा में युवक की हत्या से इलाके में तनाव

बेगरिया गांव में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चाकू से हमले में युवक सूरज की मौत   (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

बिहार को मिलता रहेगा नीतीश कुमार का आशीर्वाद, भाजपा नेता ने दिया बड़ा बयान

लखनऊ

पश्चिमी यूपी भाजपा में पदों को लेकर खींचतान, नेताओं पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप

पश्चिमी यूपी में भाजपा संगठन के पुनर्गठन पर सियासी घमासान, परिवारवाद के आरोपों से अटकी नई कमेटियां    (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 
लखनऊ

‘आते समय लगाया था, अब जाते समय लगाया है…’ अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज, Video Viral

अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर तंज
लखनऊ

कृष्णानगर में मासूम की मौत से सनसनी: पिस्टल चेक करते समय चली गोली, आरोपी बाल सुधार गृह में

दोस्त की पिस्टल से चली गोली ने ली मासूम उनैज की जान, आरोपी किशोर बाल सुधार गृह भेजा गया   (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.