Lucknow Police Celebrate Holi : ड्यूटी के बाद रंगों में डूबी लखनऊ पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया होली मिलन समारोह

लखनऊ पुलिस की रंगों वाली होली, कमिश्नर से सिपाही तक ढोल-नगाड़ों पर जमकर जश्न (Source: Police Media Cell)
Lucknow Police Celebrate Holi with Colors: रंगों का पर्व होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी Lucknow में भी त्योहार की रौनक देखने को मिली। शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ड्यूटी करने के बाद Lucknow Police Commissionerate के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने गुरुवार को धूमधाम से होली का जश्न मनाया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बग्घी पर सवार होकर शोभायात्रा में हिस्सा लिया और पूरे पुलिस परिवार के साथ रंगों का त्योहार मनाया। होली मिलन समारोह में पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं और भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। ढोल-नगाड़ों की धुन और उत्साह से भरे माहौल ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।
इस विशेष आयोजन में पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रंग-गुलाल खेला और होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार भी संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। उनके साथ अन्य पुलिस अधिकारी और जवान भी उत्साहपूर्वक नाचते-गाते दिखे।
होली मिलन समारोह के दौरान पुलिसकर्मी पारंपरिक अंदाज में दिखाई दिए। कई अधिकारी और जवान सफेद कुर्ता-पजामा तथा रंग-बिरंगी पगड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए। रंगों से सराबोर पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते नजर आए। इस दौरान पूरे परिसर में अबीर-गुलाल उड़ता दिखाई दिया और माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो गया।
पुलिस विभाग की ओर से एक विशेष शोभायात्रा भी निकाली गई। यह शोभायात्रा राजधानी के प्रसिद्ध क्षेत्र Hazratganj से शुरू होकर Reserve Police Lines तक पहुंची। शोभायात्रा के दौरान पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों के साथ नाचते-गाते आगे बढ़ते रहे। रास्ते में लोगों ने भी इस अनोखे दृश्य को देखकर खुशी जाहिर की और पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण पुलिस अधिकारियों की बग्घी यात्रा रही। बग्घी पर सवार होकर वरिष्ठ अधिकारी शोभायात्रा में शामिल हुए, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान पुलिसकर्मी पारंपरिक अंदाज में नाचते-गाते दिखाई दिए और पूरे माहौल में उत्सव का रंग घुल गया।
होली जैसे बड़े त्योहारों पर पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी करते हैं ताकि आम जनता सुरक्षित माहौल में त्योहार मना सके। इस बार भी पुलिस ने पूरे शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। जब होली का पर्व सकुशल संपन्न हो गया, तब पुलिसकर्मियों ने अपने बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन पुलिस परिवार के बीच आपसी भाईचारे और उत्साह को बढ़ाने का माध्यम बना।
बताया जा रहा है कि रिजर्व पुलिस लाइन में भी पुलिसकर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और होली मिलन समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए और सभी ने मिलकर रंगों के इस पर्व का आनंद लिया।
कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी दिन-रात मेहनत करके समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस परिवार के बीच आपसी सहयोग और सौहार्द मजबूत होता है।
होली जैसे बड़े त्योहारों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजधानी में त्योहार के दौरान पुलिस ने चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सका।
लखनऊ पुलिस के इस होली मिलन समारोह ने समाज में भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर यह संदेश दिया कि त्योहार लोगों को जोड़ने का माध्यम होते हैं। इस आयोजन ने यह भी दिखाया कि कड़ी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के बीच भी पुलिस परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का समय निकालता है।
