Lucknow Police Celebrate Holi : ड्यूटी के बाद रंगों में डूबी लखनऊ पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया होली मिलन समारोह

Lucknow Police Celebrate Holi with Colors: रंगों का पर्व होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी Lucknow में भी त्योहार की रौनक देखने को मिली। शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार ड्यूटी करने के बाद Lucknow Police Commissionerate के पुलिस अधिकारियों और जवानों ने गुरुवार को धूमधाम से होली का जश्न मनाया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने बग्घी पर सवार होकर शोभायात्रा में हिस्सा लिया और पूरे पुलिस परिवार के साथ रंगों का त्योहार मनाया। होली मिलन समारोह में पुलिसकर्मियों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दीं और भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया। ढोल-नगाड़ों की धुन और उत्साह से भरे माहौल ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

