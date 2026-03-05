5 मार्च 2026,

गुरुवार

हरदोई

Hardoi Road Accident: शादी के 25 दिन बाद युवक की मौत, गन्ना ट्रक हादसे से परिवार में मातम

Hardoi Tragedy: हरदोई के पिहानी-शाहाबाद तिराहे पर गन्ने से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में रोहित कुशवाहा की मौत हो गई, जिनकी शादी 25 दिन पहले हुई थी।

हरदोई

image

Ritesh Singh

Mar 05, 2026

गन्ने से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, 25 दिन पहले हुई थी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

गन्ने से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, 25 दिन पहले हुई थी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

Hardoi Accident News: उत्तर प्रदेश के Hardoi जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। Pihani थाना क्षेत्र के पिहानी–शाहाबाद तिराहे पर गन्ने से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। मृतक की पहचान करीम नगर निवासी रोहित कुशवाहा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित की शादी महज 25 दिन पहले ही हुई थी। होली के त्योहार से पहले हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया।

दुकान पर जाते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार रोहित कुशवाहा मंगलवार सुबह अपने घर से बाइक लेकर निकले थे। वह अपने ताऊ राजेंद्र की मिठाई की दुकान पर जा रहे थे। जैसे ही वह पिहानी-शाहाबाद तिराहे के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे गन्ने से भरे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि रोहित बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उन्हें कुचलता हुआ आगे निकल गया। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर मची अफरा-तफरी

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों ने इस हादसे पर गहरा आक्रोश जताया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही Uttar Pradesh Police की टीम पिहानी थाने से मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

25 दिन पहले हुई थी शादी

रोहित कुशवाहा की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों के अनुसार रोहित की शादी महज 25 दिन पहले ही हुई थी और परिवार में होली के त्योहार की तैयारियां चल रही थीं। नई-नई शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस हादसे ने सारी खुशियां छीन लीं। रोहित की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य इस दुखद घटना से गहरे सदमे में हैं। घर में हर तरफ मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ग्रामीणों ने उठाए सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ना सीजन के दौरान सड़कों पर भारी और ओवरलोड वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ जाता है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती।

गन्ना सीजन में बढ़ते हादसे

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हर साल गन्ना सीजन के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। गन्ने से भरे ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अक्सर ओवरलोड होकर सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। जानकारों का मानना है कि ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। यदि समय रहते इन पर सख्ती नहीं की गई तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी।

प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

हादसे के बाद क्षेत्रीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जाए और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

परिवार को न्याय का इंतजार

रोहित कुशवाहा की मौत के बाद उनका परिवार गहरे सदमे में है। परिजन अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि दोषी ट्रक चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। परिवार के लोगों ने कहा कि एक लापरवाही ने उनके घर की खुशियां छीन लीं। यदि समय रहते सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराया जाए तो इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है।

