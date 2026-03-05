Hardoi Road Accident: शादी के 25 दिन बाद युवक की मौत, गन्ना ट्रक हादसे से परिवार में मातम

Hardoi Accident News: उत्तर प्रदेश के Hardoi जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। Pihani थाना क्षेत्र के पिहानी–शाहाबाद तिराहे पर गन्ने से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। मृतक की पहचान करीम नगर निवासी रोहित कुशवाहा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित की शादी महज 25 दिन पहले ही हुई थी। होली के त्योहार से पहले हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया।