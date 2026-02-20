हरदोई में सिंघाड़ा निकालने गई तीन बच्चियां तालाब में डूबी, दो अभी भी लापता

पास ही बकरी चरा रहे एक छोटे बच्चे ने जब यह दृश्य देखा तो शोर मचा दिया। उसकी आवाज सुनकर ग्रामीण सुरेश कुमार और अनिल कुमार समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और बिना देर किए तालाब में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद 14 वर्षीय जानवी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि प्रियंका और आरुषि गहरे पानी के भंवर में फंस गईं और लापता हो गईं।