डिप्टी कमिश्नर के भाई को बांका से काटकर मार डाला, मरने से पहले बोला- मेरे भाई को आ जाने दो

जानकारी के मुताबिक, मुड़रामऊ गांव निवासी 35 वर्षीय विजय प्रताप पर सुबह करीब 5 बजे हमला हुआ। शोर सुनकर मां गोमती (78) और पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो विजय खून से लथपथ आंगन में पड़े थे। पड़ोसियों ने तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विजय ने कहा कि वह जिंदा हैं और पहले अपने बड़े भाई के आने की बात कही। घायल अवस्था में ही उन्होंने गांव के इंद्रपाल और उसके दो साथियों पर साजिश के तहत हमला करने का आरोप लगाया।