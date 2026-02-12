Hardoi Crime: दहेज की दरिंदगी: कार की मांग पर तेजाब पिलाई गई अंजू की आठ महीने बाद मौत

Dowry Horror in Hardoi: दहेज जैसी कुप्रथा ने एक बार फिर समाज को झकझोर देने वाली त्रासदी को जन्म दिया है। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के बरम भौला गांव की रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता अंजू ने आठ महीने तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने कार की मांग पूरी न होने पर उसे जबरन तेजाब पिला दिया था। इस अमानवीय घटना के बाद से वह लगातार इलाज के बावजूद जिंदगी की जंग हार गई। अंजू की मौत ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ समाज के सामने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं।