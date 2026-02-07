Hardoi Accident: CTET देने निकले भाई-बहन और मौसी की दर्दनाक मौत: हरदोई में डंपर ने छीनी तीन जिंदगियाँ

तीनों एक ही बाइक से हरदोई शहर की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई फीट तक घिसटती चली गई। बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। आदर्श ने हेलमेट पहन रखा था। लेकिन टक्कर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मधु और कामिनी भी बुरी तरह घायल हो गईं। कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया।