UP के हरदोई में बकरियों ‘स्वीटी-मोनिका’ का अनोखा जन्मदिन, कार्ड बांटकर मनाया जश्न

Goat Grand Birthday Celebration: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक अनोखी और दिलचस्प खबर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है। यहां सदर तहसील क्षेत्र के गौरा डांडा गांव में रहने वाले पशुपालक लालाराम श्रीवास्तव ने अपनी दो पालतू बकरियों ‘स्वीटी’ और ‘मोनिका’ का जन्मदिन पूरे उत्सव के साथ मनाया। खास बात यह रही कि इस मौके पर गांव में बाकायदा निमंत्रण कार्ड भी बांटे गए और आयोजन किसी पारिवारिक समारोह से कम नहीं था। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरानी के साथ-साथ मुस्कुराते भी नजर आ रहे हैं।

