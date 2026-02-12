UP Crime : प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष, भाले से वार कर युवक की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार हरदोई में

पुलिस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने इस वारदात की पृष्ठभूमि को उजागर कर दिया। बताया गया कि मृतक अक्षय सिंह के भाई अभय सिंह का आरोपी अजित सिंह उर्फ पिंकू की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों कथित रूप से घर से भागकर विवाह कर चुके थे और हिमाचल प्रदेश में रह रहे थे। इसी घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच तनाव और रंजिश चल रही थी। पुलिस के अनुसार, इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने मौका देखकर अक्षय सिंह पर हमला किया। बताया जा रहा है कि अक्षय सिंह गांव आए हुए थे, तभी घात लगाकर उन पर भाले से वार किया गया।