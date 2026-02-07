Hardoi Road Accident: परीक्षा के सपनों संग निकले थे घर से, तेज रफ्तार डंपर ने भाई-बहन और मौसी की सांसें छीन लीं

घटना शनिवार सुबह लगभग 8:15 बजे की है। फतियापुर गांव निवासी मधु अवस्थी (23) CTET परीक्षा देने हरदोई शहर जा रही थीं। उन्हें परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के लिए उनका छोटा भाई आदर्श अवस्थी (20) बाइक चला रहा था। बाइक पर उनकी मौसी कामिनी पांडेय (40) भी सवार थीं। परिजनों के अनुसार, आदर्श पहले मौसी को उनके ससुराल बावन चुंगी छोड़ने वाला था, फिर बहन को परीक्षा केंद्र पहुंचाना था। तीनों UP 30 CA 5328 नंबर की बाइक से शहर की ओर जा रहे थे। ढोलिया चौराहे के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर (UP 30 CT 6385) ने बाइक में सीधी टक्कर मार दी।