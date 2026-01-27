UGC मुद्दे पर कुमार विश्वास का विस्फोटक बयान, लिखा- मैं अभागा ‘सवर्ण’ हूं मेरा..

कवि और वक्ता डॉ. कुमार विश्वास ने भी इन नियमों का विरोध किया। उन्होंने रमेश रंजन मिश्र की कविता शेयर की। कविता में सवर्ण होने के दर्द को बयां किया गया है। कुमार विश्वास ने इसे पोस्ट करके दिखाया कि सवर्ण समाज को भी अब अन्याय महसूस हो रहा है। यह कविता बहुत तेजी से वायरल हुई। कई लोग इसे शेयर कर रहे हैं। कुमार विश्वास ने #UGC_RollBack हैशटैग से साफ संकेत दिया कि वे नियम वापस लेने के पक्ष में हैं।