मेरे पास आओ, अच्छे नंबर दिलाऊंगा…प्रिंसिपल ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ, फिर वायरल किया वीडियो

Hardoi Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में प्रिंसिपल ने अपनी छात्रा के साथ गलत हरकत की। यह मामला शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला है। बता दें कि कोतवाली बेनीगंज इलाके में 12वीं कक्षा की 17 साल की एक छात्रा ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि प्रिंसिपल ने उसे अच्छे नंबर देने का लालच देकर कई बार गलत तरीके से छुआ। उसने बदनीयती से छात्रा को पकड़ा और जबरन बैड टच किया। यह सब परीक्षा के समय या स्कूल में हुआ। छात्रा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल नहीं माना।