हरदोई

मेरे पास आओ, अच्छे नंबर दिलाऊंगा…प्रिंसिपल ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ, फिर वायरल किया वीडियो

यूपी के हरदोई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रिंसिपल ने छात्रों को अच्छे नंबर का लालच देकर गलत हरकत की।

हरदोई

image

Anuj Singh

Mar 13, 2026

Rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर

Hardoi Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। बेनीगंज थाना क्षेत्र के एक कॉलेज में प्रिंसिपल ने अपनी छात्रा के साथ गलत हरकत की। यह मामला शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला है। बता दें कि कोतवाली बेनीगंज इलाके में 12वीं कक्षा की 17 साल की एक छात्रा ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि प्रिंसिपल ने उसे अच्छे नंबर देने का लालच देकर कई बार गलत तरीके से छुआ। उसने बदनीयती से छात्रा को पकड़ा और जबरन बैड टच किया। यह सब परीक्षा के समय या स्कूल में हुआ। छात्रा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल नहीं माना।

आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए

आरोपी प्रिंसिपल ने अपनी हैवानियत की हदें पार कर दीं। उसने छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बिना उसकी इजाजत के बना लिए। इतना ही नहीं, उसने इन तस्वीरों को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। छात्रा ने जब इसका विरोध किया, तो प्रिंसिपल ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। वह कहता था कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं और फोटो वायरल कर दूंगा या तुम्हें जान से मार दूंगा। इससे छात्रा बहुत डर गई और मानसिक रूप से परेशान हो गई।

विरोध करने पर घर पहुंचकर गाली-गलौज

11 मार्च को जब छात्रा ने विरोध किया, तो प्रिंसिपल उसके घर पहुंच गया। वहां उसने छात्रा को गाली-गलौज की और धमकियां दीं। इससे छात्रा और उसके परिवार में डर का माहौल बन गया। आखिरकार छात्रा ने हिम्मत जुटाई। वह अपने परिवार वालों के साथ कोतवाली बेनीगंज पहुंची और पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इसमें POCSO एक्ट के साथ अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

