तुम कुछ मत करना यार… सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई मां, 1 दिन पहले मनाई थी शादी की सालगिरह

सालगिरह के 24 घंटे बाद नवविवाहिता की मौत
Hardoi Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के अजमतपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। शादी की सालगिरह मनाने के अगले दिन एक 23 साल की युवती प्रियंका का शव घर में फंदे से लटका मिला। इस मामले में परिवार के दोनों पक्ष अलग-अलग दावे कर रहे हैं। अजमतपुर के रहने वाले विशाल अपने पिता मिश्रीलाल के साथ कैटरिंग का काम करता है। उसकी शादी करीब एक साल पहले कछौना कोतवाली क्षेत्र के अहिरावां गांव की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। दोनों की एक डेढ़ महीने की छोटी बेटी भी है। प्रियंका और विशाल का वैवाहिक जीवन शुरू में सामान्य था, लेकिन अब इस घटना ने सबको झकझोर दिया है।
एक मार्च को प्रियंका अपने मायके गई हुई थीं। शनिवार को उनकी शादी की सालगिरह थी, इसलिए विशाल उसे वापस घर ले आया। रविवार को दोपहर विशाल और उसके पिता काम पर चले गए। घर में विशाल की मां सरोजनी और बहन दीक्षा बकरी चराने गई हुई थीं। जब दीक्षा घर लौटी तो उसने देखा कि चारपाई पर छोटी बच्ची रो रही है। उसने प्रियंका को कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह कमरे में गई तो वहां छत के कुंडे से साड़ी के फंदे पर प्रियंका का शव लटका हुआ था। दीक्षा ने तुरंत सबको खबर दी। विशाल और मिश्रीलाल भी मौके पर पहुंचे। पूरा परिवार सदमे में था।
प्रियंका की मां गीता भी घटना की खबर सुनकर हैरान रह गई। मां ने विशाल पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि विशाल दहेज में बाइक और सोने की चेन मांग रहा था। मांग पूरी न होने पर उसने प्रियंका की हत्या कर दी। दूसरी तरफ विशाल का कहना है कि प्रियंका मानसिक रूप से बीमार थी। इसी कारण उसने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या की।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मिली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें प्रियंका ने लिखा था कि मेरी प्यारी बिटिया का ध्यान रखना। कुछ समझ नहीं आया और तुम कुछ नहीं करना, वरना बिट्टी का ख्याल कौन करेगा। खुशी से रहना यार। ओके बाय। नोट के अंत में "बाबू जी" भी लिखा है। पुलिस ने सुसाइड नोट की पुष्टि की है और इसे जांच में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल मामले की गहन जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ तस्वीर सामने आएगी कि यह आत्महत्या थी या हत्या।
