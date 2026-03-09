तुम कुछ मत करना यार… सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई मां, 1 दिन पहले मनाई थी शादी की सालगिरह

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मिली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें प्रियंका ने लिखा था कि मेरी प्यारी बिटिया का ध्यान रखना। कुछ समझ नहीं आया और तुम कुछ नहीं करना, वरना बिट्टी का ख्याल कौन करेगा। खुशी से रहना यार। ओके बाय। नोट के अंत में "बाबू जी" भी लिखा है। पुलिस ने सुसाइड नोट की पुष्टि की है और इसे जांच में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल मामले की गहन जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ तस्वीर सामने आएगी कि यह आत्महत्या थी या हत्या।