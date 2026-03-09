9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

तुम कुछ मत करना यार… सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई मां, 1 दिन पहले मनाई थी शादी की सालगिरह

यूपी के हरदोई से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला शादी की सालगिरह मनाने के बाद सुसाइड कर लिया।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Anuj Singh

Mar 09, 2026

सालगिरह के 24 घंटे बाद नवविवाहिता की मौत

सालगिरह के 24 घंटे बाद नवविवाहिता की मौत

Hardoi Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के अजमतपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। शादी की सालगिरह मनाने के अगले दिन एक 23 साल की युवती प्रियंका का शव घर में फंदे से लटका मिला। इस मामले में परिवार के दोनों पक्ष अलग-अलग दावे कर रहे हैं। अजमतपुर के रहने वाले विशाल अपने पिता मिश्रीलाल के साथ कैटरिंग का काम करता है। उसकी शादी करीब एक साल पहले कछौना कोतवाली क्षेत्र के अहिरावां गांव की रहने वाली प्रियंका से हुई थी। दोनों की एक डेढ़ महीने की छोटी बेटी भी है। प्रियंका और विशाल का वैवाहिक जीवन शुरू में सामान्य था, लेकिन अब इस घटना ने सबको झकझोर दिया है।

कैसे हुई प्रियंका की मौत?

एक मार्च को प्रियंका अपने मायके गई हुई थीं। शनिवार को उनकी शादी की सालगिरह थी, इसलिए विशाल उसे वापस घर ले आया। रविवार को दोपहर विशाल और उसके पिता काम पर चले गए। घर में विशाल की मां सरोजनी और बहन दीक्षा बकरी चराने गई हुई थीं। जब दीक्षा घर लौटी तो उसने देखा कि चारपाई पर छोटी बच्ची रो रही है। उसने प्रियंका को कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह कमरे में गई तो वहां छत के कुंडे से साड़ी के फंदे पर प्रियंका का शव लटका हुआ था। दीक्षा ने तुरंत सबको खबर दी। विशाल और मिश्रीलाल भी मौके पर पहुंचे। पूरा परिवार सदमे में था।

परिवार के आरोप और सुसाइड नोट

प्रियंका की मां गीता भी घटना की खबर सुनकर हैरान रह गई। मां ने विशाल पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि विशाल दहेज में बाइक और सोने की चेन मांग रहा था। मांग पूरी न होने पर उसने प्रियंका की हत्या कर दी। दूसरी तरफ विशाल का कहना है कि प्रियंका मानसिक रूप से बीमार थी। इसी कारण उसने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या की।

पुलिस जांच और सुसाइड नोट

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मिली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें प्रियंका ने लिखा था कि मेरी प्यारी बिटिया का ध्यान रखना। कुछ समझ नहीं आया और तुम कुछ नहीं करना, वरना बिट्टी का ख्याल कौन करेगा। खुशी से रहना यार। ओके बाय। नोट के अंत में "बाबू जी" भी लिखा है। पुलिस ने सुसाइड नोट की पुष्टि की है और इसे जांच में शामिल किया जा रहा है। फिलहाल मामले की गहन जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ तस्वीर सामने आएगी कि यह आत्महत्या थी या हत्या।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 07:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / तुम कुछ मत करना यार… सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई मां, 1 दिन पहले मनाई थी शादी की सालगिरह

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली के रंगों में बहा खून! कांता-भाला और तलवार से युवक पर हमला, हालत नाजुक

होली मिलन में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक पर हमला, हालत गंभीर (Source: Police Media Cell)
हरदोई

शादी के 25 दिन बाद युवक की मौत, गन्ना ट्रक हादसे से परिवार में मातम

गन्ने से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, 25 दिन पहले हुई थी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
हरदोई

इलाज कराने पहुंची थी जिंदगी बचाने, ऑपरेशन की लापरवाही ने छीन लीं मां की सांसें

महिला के पेट में छोड़ा तौलिया, मौत के बाद नर्सिंग होम बना मैरिज लॉन, संचालक फरार (Source: Police Media Cell)
हरदोई

हरदोई मुठभेड़ में तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस सिपाही सहित आरोपी घायल

हरदोई में पुलिस मुठभेड़: 25-25 हजार के तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक सिपाही घायल (Source: Police Media Cell)
हरदोई

मेरी मां को बचा लो… रोते-रोते थाने पहुंची 5 साल की बच्ची, पुलिस भी रह गई दंग

मीन विवाद में मां को पिटता देख खुद पहुंची पुलिस के पास
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.