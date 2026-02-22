मेरी मां को बचा लो… रोते-रोत थाने पहुंची 5 साल की बच्ची, पुलिस भी रह गई दंग

Hardoi Crime News: यूपी के हरदोई में एक छोटी बच्ची ने अपनी मां की मदद के लिए खुद पुलिस थाने का पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि कोतवाली इलाके में रहने वाली 5 साल की एक मासूम बच्ची थाने आई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसकी मां को मार रहे हैं। बच्ची की यह बात सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बच्ची से पूरी जानकारी ली और मौके पर जाने का फैसला किया। यूपी के SSP ईस्ट सुबोध गौतम ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस टीम ने तुरंत घर पहुंचकर जांच की। वहां पता चला कि परिवार में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण घरवाले बच्ची की मां पूजा देवी पर हमला कर रहे थे। मां को काफी चोटें आई थीं और हालत गंभीर थी।