हरदोई

मेरी मां को बचा लो… रोते-रोत थाने पहुंची 5 साल की बच्ची, पुलिस भी रह गई दंग

Crime News: यूपी के हरदोई में 5 साल की बच्ची अपनी मां को बचाने थाने पहुंची। मां का इलाज जारी है और जांच चल रही है।

हरदोई

image

Anuj Singh

Feb 22, 2026

मीन विवाद में मां को पिटता देख खुद पहुंची पुलिस के पास

मीन विवाद में मां को पिटता देख खुद पहुंची पुलिस के पास

Hardoi Crime News: यूपी के हरदोई में एक छोटी बच्ची ने अपनी मां की मदद के लिए खुद पुलिस थाने का पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि कोतवाली इलाके में रहने वाली 5 साल की एक मासूम बच्ची थाने आई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोग उसकी मां को मार रहे हैं। बच्ची की यह बात सुनकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बच्ची से पूरी जानकारी ली और मौके पर जाने का फैसला किया। यूपी के SSP ईस्ट सुबोध गौतम ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस टीम ने तुरंत घर पहुंचकर जांच की। वहां पता चला कि परिवार में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण घरवाले बच्ची की मां पूजा देवी पर हमला कर रहे थे। मां को काफी चोटें आई थीं और हालत गंभीर थी।

दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई

पुलिस ने मौके से दो लोगों को पकड़ा। इन दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। जांच में जमीन विवाद की पुष्टि हुई। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें मारपीट और घरेलू हिंसा से जुड़े अपराध शामिल हैं।

आगे की जांच जारी

SSP सुबोध गौतम ने बताया कि मामला संवेदनशील है। बच्ची की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पूजा देवी का इलाज चल रहा है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। अगर कोई और व्यक्ति इस मामले में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत करें। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच की जा रही है।

22 Feb 2026 09:03 am

हरदोई

उत्तर प्रदेश

