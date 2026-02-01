हरदोई में डिप्टी कमिश्नर के भाई की हत्या,धारदार हथियार से किया गया हमला



हरदोई जिले में पाली थाना क्षेत्र के मुड़रामऊ गांव निवासी रावेंद्र कुमार डिप्टी कमिश्नर है और सेलटैक्स डिपार्टमेंट में मथुरा में तैनात है। घर पर मां गोमती (78) व छोटा भाई विजय प्रताप (35) रहते है। मां गोमती के मुताबिक सुबह जब वह उठीं, तो आंगन में विजय पड़ा दिखा उसके पास जाकर देखा, तो वह खून से सना था।पेट मे दाहिनी तरफ गंभीर घाव होने से उसकी आंतें बाहर आ गई थीं। शोर मचाने पर गांव व परिवार के लोग आ गए। परिजन आनन फानन विजय को लेकर पाली पीएचसी पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहां डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का दावा है कि किसी धारदार हथियार से हमला करने से विजय की आंतें बाहर आ गई थीं।।एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्यवाई की जा रही है।

