14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

हरदोई में डिप्टी कमिश्नर के भाई की हत्या,धारदार हथियार से किया गया हमला

Murder News: उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है।यहां थाना क्षेत्र के मुड़रामऊ गांव में डिप्टी कमिश्नर के भाई पर धारदार हथियार से हमला हुआ उन्हें गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनको चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।परिजन इस मामले में गांव के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

हरदोई

image

Abhishek Singh

Feb 14, 2026

Murder News: उत्तर प्रदेश के हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात हुई है।यहां थाना क्षेत्र के मुड़रामऊ गांव में डिप्टी कमिश्नर के भाई पर धारदार हथियार से हमला हुआ उन्हें गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां उनको चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।परिजन इस मामले में गांव के लोगों पर हत्या और साजिश का आरोप लगाया है।


हरदोई जिले में पाली थाना क्षेत्र के मुड़रामऊ गांव निवासी रावेंद्र कुमार डिप्टी कमिश्नर है और सेलटैक्स डिपार्टमेंट में मथुरा में तैनात है। घर पर मां गोमती (78) व छोटा भाई विजय प्रताप (35) रहते है। मां गोमती के मुताबिक सुबह जब वह उठीं, तो आंगन में विजय पड़ा दिखा उसके पास जाकर देखा, तो वह खून से सना था।पेट मे दाहिनी तरफ गंभीर घाव होने से उसकी आंतें बाहर आ गई थीं। शोर मचाने पर गांव व परिवार के लोग आ गए। परिजन आनन फानन विजय को लेकर पाली पीएचसी पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहां डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का दावा है कि किसी धारदार हथियार से हमला करने से विजय की आंतें बाहर आ गई थीं।।एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्यवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 10:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / हरदोई में डिप्टी कमिश्नर के भाई की हत्या,धारदार हथियार से किया गया हमला

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डिप्टी कमिश्नर के भाई को बांका से काटकर मार डाला, मरने से पहले बोला- मेरे भाई को आ जाने दो

हरदोई

मुठभेड़: गोकशी आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल

दरोगा की पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली ( सांकेतिक तस्वीर )
हरदोई

क्लासरूम में टीचर ने छात्रा से किया छेड़छाड़, रोते-रोते मां को बताया आपबीती, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में मारपीट

चौथी की बच्ची से छेड़छाड़
हरदोई

प्रेम प्रसंग में खूनी संघर्ष, भाले से वार कर युवक की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार हरदोई में

भाले से वार कर युवक की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई

दहेज की दरिंदगी: कार की मांग पर तेजाब पिलाई गई अंजू की आठ महीने बाद मौत

दहेज की मांग ने ली एक और जान, तेजाब पिलाने की पीड़िता अंजू ने 8 महीने बाद तोड़ा दम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.