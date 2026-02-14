क्लासरूम में टीचर ने छात्रा से किया छेड़छाड़, रोते-रोते मां को बताया आपबीती, फिर प्रिंसिपल ऑफिस में मारपीट

दोपहर में जब बच्ची की मां उसे लेने स्कूल पहुंची तो बच्ची ने रोते हुए सारी घटना बता दी। मां का दिल टूट गया। वह गुस्से में सीधे प्रिंसिपल के पास गई और शिक्षक के खिलाफ शिकायत की। प्रिंसिपल ने शिक्षक को बुलाया लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। स्थिति और बिगड़ गई। आरोप है कि प्रिंसिपल के कमरे में ही शिक्षक पवन कुमार ने बच्ची की मां के साथ हाथापाई की और उन्हें थप्पड़ भी मार दिया।