Cow Slaughter Case: मुठभेड़: गोकशी आरोपी ने दरोगा की पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल

14 फरवरी की सुबह पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर बांगरमऊ रोड स्थित सई नदी के पास हथियार बरामद करने पहुंची। पुलिस के अनुसार इसी दौरान आरोपी ने अचानक मौका पाकर उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह की सरकारी रिवॉल्वर छीन ली। आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से कुछ क्षण के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस टीम ने संयम बरतते हुए आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। छीना-झपटी के दौरान उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह भी गिरकर घायल हो गए।