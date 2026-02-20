Vande Bharat Train: वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में सवार थे मोहन भागवत, पुलिस ने साजिश से किया इनकार

हरदोई पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद बयान जारी किया कि यह घटना किसी साजिश के तहत नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, ट्रैक के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और संभवतः उन्हीं के बल्ले से लगा पत्थर ट्रेन की ओर उछल गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मौके पर मिले साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि यह सुनियोजित पथराव नहीं था। हालांकि एहतियात के तौर पर क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और बच्चों व उनके अभिभावकों को समझाइश दी गई है।