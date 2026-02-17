दामाद ने हॉकी से की ससुर की हत्या, किए एक के बाद एक वार

मंगलवार सुबह करीब आठ बजे दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में हथौड़ा गांव के पास दामाद मनमोहन ने दोनों भाई-बहन को रोक लिया और ससुर के ऊपर हॉकी से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। घायल गंभीर होकर अशोक कुमार सड़क पर गिर पड़े। शोर सुनकर लोगों को आता देख आरोपी दामाद फरार हो गया। आसपास के लोगों ने फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।