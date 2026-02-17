17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

हरदोई

दामाद ने हॉकी से की ससुर की हत्या, किए एक के बाद एक वार

UP: हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र में एक दामाद ने 52 वर्षीय ससुर पर हॉकी से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जिससे ससुर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरु की है।

Google source verification

हरदोई

image

Himesh Rana

Feb 17, 2026

hardoi crime, hardoi Murder, UP Crime, crime news, UP Police, Police

हरदोई में दामाद ने ससुर को हॉकी से मार डाला। प्रतीकात्मक फोटो: पत्रिका

UP Crime: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक दामाद ने मंदिर से आ रहे ससुर की हॉकी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है।

बहन अलका के साथ लौट रहे थे

मामला हनुमत धाम रामताल थाना क्षेत्र का है। शांहजहांपुर के अल्हागंज के विकास नगर मोहल्ला के अशोक कुमार उर्फ पिन्ने (52 वर्षीय ) अपनी बहन अलका के साथ बाइक से हनुमत धाम रामताल में प्रसाद चढ़ाने गए थे।

किए ताबड़तोड़ वार

मंगलवार सुबह करीब आठ बजे दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में हथौड़ा गांव के पास दामाद मनमोहन ने दोनों भाई-बहन को रोक लिया और ससुर के ऊपर हॉकी से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। घायल गंभीर होकर अशोक कुमार सड़क पर गिर पड़े। शोर सुनकर लोगों को आता देख आरोपी दामाद फरार हो गया। आसपास के लोगों ने फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

हत्या के पीछे का कारण पता नहीं चला

आरोपी मनमोहन मृतक अशोक कुमार का सगा दामाद बताया जा रहा है। हालांकि, अभी हत्या के पीछे क्या कारण था इसका पता नहीं चला है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू

पचदेवरा पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मौका मुआयना किया है। मामले में थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने बताया की आरोपी को पकड़ने के लिए टीम दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

Published on:

17 Feb 2026 04:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / दामाद ने हॉकी से की ससुर की हत्या, किए एक के बाद एक वार

हरदोई

उत्तर प्रदेश

