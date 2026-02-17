विश्वनाथ मंदिर के SDM पर लगा श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार का आरोप, चौक थाने में दी गई शिकायत, SDM बोले- आरोप गलत

फुलवरिया के रहने वाले बाबू लाल सोनकर और भदैनी के अनुज पांडे ने चौक थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम शंभू शरण मिश्रा ने मंदिर में मौजूद बाउंसरों के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। दोनों ने बताया कि वह प्रतिदिन दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन एसडीम बाउंसर के साथ श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने मौके पर मौजूद डीएम सत्येंद्र कुमार और कमिश्नर इस राजलिंगम से की। वहीं, उन्होंने चौक थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।