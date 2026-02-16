SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया पूरा प्लान, पंचायत चुनाव के सवाल पर साधी चुप्पी!

राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके बाद इसकी अवधि को 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया। कोई भी भारत का नागरिक जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो यदि उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं आया है तो वह फार्म 6 भर सकता है। दूसरा जो 12 करोड़ 55 लाख 56025 नाम 6 जनवरी की लिस्ट में आए थे उनमें से 1.4 करोड़ के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना गणना पत्र हस्ताक्षर करके दिया तो उसमें पिछले एसआईआर में अपनी एंट्री या अपने माता-पिता या अपने ग्रैंडपेरेंट्स की एंट्री मिलान करना था और उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।