पत्नी के बिछड़ते ही पति ने भी तोड़ा दम, वाराणसी में देखने को मिला अजब प्रेम की गजब दास्तान

वाराणसी के लल्लापुर गांव में एक बुजुर्ग दंपती की अटूट प्रेम कहानी ने सभी को भावुक कर दिया। गांव के रहने वाले 80 वर्षीय विशुन उर्फ सिपाही अपनी 77 वर्षीय पत्नी दूइजा देवी के साथ रहते थे। दोनों के बीच बेहद गहरा प्यार था। वे हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ निभाते थे। घर के काम हों या खेत का काम, दोनों हमेशा साथ रहते थे। परिवार के लोगों के ने बताया कि उनके बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ।