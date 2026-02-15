Mahashivratri 2026: काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, रात 12 बजे से कतार में भक्त, नो व्हीकल जोन घोषित

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारी कर रखी है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि काशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ पुलिसकर्मी अदब से पेश आएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से अगर श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करते पुलिसकर्मियों की शिकायत आती है, तो दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए करीब 2500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जिसमें पैरामिलिट्री, पीएसी और जिला पुलिस के जवान शामिल हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लोगों की गतिविधियों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को देखें तो कृपया पुलिस को सूचित करें।