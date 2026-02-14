गंगा पार ऊंट-घोड़े वालों पर पर्यटकों से छेड़छाड़ का आरोप, विरोध पर नविकों को पीटा, आधा दर्जन घायल

गंगा के पार रेती में पर्यटकों से हुई छेड़छाड़, PC- Patrika
वाराणसी : धर्म और संस्कृति की राजधानी वाराणसी एक बार फिर शर्मसार हुई है। आरोप है कि यहां घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ किया गया और विरोध करने पर नाविक समाज के कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। घटना दशास्वमेध घाट के उस पार रेती की है, जहां कुछ पर्यटकों के साथ घोड़ा और ऊंट पर सवारी करवाने वाले लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है।
जानकारी के मुताबिक, कुछ पर्यटक नाव पर सवार होकर गंगा नदी के उस पर पहुंचे थे और घोड़े और ऊंट की सवारी कर रहे थे। इसी दौरान वहां किसी पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद पर्यटकों को नाव से उस पर लेकर जाने वाले मांझी समाज के लोगों से इसका विरोध किया। विरोध किए जाने के बाद घोड़े और ऊंट वालों ने नविकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मारपीट की इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी होने के बाद मांझी समाज के अध्यक्ष प्रमोद माझी मौके पर पहुंचे। प्रमोद ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और चिंता की बात यह है कि गंगा के इस पार प्रशासन की नजर नहीं रहती। इस मामले में पुलिस को ठोस कदम उठाना चाहिए।
घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया। वहीं, पुलिस ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त की जा रही है। जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी भरोसा दिलाया है।
