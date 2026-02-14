गंगा पार ऊंट-घोड़े वालों पर पर्यटकों से छेड़छाड़ का आरोप, विरोध पर नविकों को पीटा, आधा दर्जन घायल

जानकारी के मुताबिक, कुछ पर्यटक नाव पर सवार होकर गंगा नदी के उस पर पहुंचे थे और घोड़े और ऊंट की सवारी कर रहे थे। इसी दौरान वहां किसी पर्यटक के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद पर्यटकों को नाव से उस पर लेकर जाने वाले मांझी समाज के लोगों से इसका विरोध किया। विरोध किए जाने के बाद घोड़े और ऊंट वालों ने नविकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।