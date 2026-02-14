UPSC की तैयारी कर रहे छात्र के साथ 25 करोड़ का फ्रॉड, खोला गया फर्जी खाता व फर्म, ऐसे खुला राज

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अनुराग मिश्रा के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर एक फर्जी फर्म खोली गई और उसे फर्जी फर्म के नाम पर 25 करोड़ का लोन लिया गया है। साइबर फ्रॉड की जानकारी होने के बाद छात्र के पिता कमलेश कुमार मिश्रा ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनके बेटे का आइसीआइसीआइ बैंक हजरतगंज लखनऊ में एक खाता है। बेटे ने लाइब्रेरी की फीस भरने के लिए जब 3600 रुपये का पेमेंट करने की कोशिश की तो उसके खाते में 25,59,15,000 का नेगेटिव लियन (एक तरह का लोन) दिखाया गया।