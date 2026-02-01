Mahashivratri 2026: काशी विश्वनाथ धाम में ‘सर-मैडम’ कहकर होगा श्रद्धालुओं का सम्मान

महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा दोनों को संतुलित रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ शालीन व्यवहार बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी है। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सेवा भाव से किया गया व्यवहार ही सच्ची ड्यूटी है। श्रद्धालु जब सम्मान महसूस करेंगे, तो व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग करेंगे। इस प्रकार की पहल से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। काशी विश्वनाथ धाम देश के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव जितना बेहतर होगा, उतनी ही सकारात्मक छवि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनेगी।