दूल्हा बनेंगे बाबा विश्वनाथ, सारंगनाथ मंदिर से आई हल्दी, शुरू हुई विवाह की रस्में

महाशिवरात्रि को लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ की हल्दी की रस्म अदा की गई। हल्दी लेकर पहुंचे पूर्व महंत परिवार के सदस्यों ने बाबा विश्वनाथ को रुद्राक्ष माला और अंग वस्त्र भी भेंट किया। इस दौरान टेढ़ी नीम स्थित पूर्व महंत के पुत्र वचस्पति तिवारी के आवास पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की अचल प्रतिमा पर हल्दी कि रस्म की परंपरा का निर्वहन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हजारों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने यहां विवाह के गीत भी गए।