Varanasi: उजाड़ने से पहले बसाने की गुहार… DM के पास पहुंचे दालमंडी के दुकानदार; मांगा उचित मुआवाजा

व्यापारियों ने मांग की है कि दुकानें खाली कराने या ध्वस्त करने से पूर्व उन्हें वैकल्पिक स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए अथवा उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उनका कहना है कि बिना पुनर्वास या मुआवजे के उनकी आजीविका का एकमात्र साधन समाप्त हो जाएगा, जिससे उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। व्यापारियों ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लेने और प्रभावित परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो वे आगे की रणनीति बनाने को बाध्य होंगे।