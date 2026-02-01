स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में यौन शोषण का आरोप, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि उनकी तरफ से सभी साक्ष्य कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं। मामले में दोनों पक्ष 20 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए हैं कि उनकी आवाज को दबाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी आय होती है उसकी संपत्ति होती है। हम शंकराचार्य हैं और हमारी कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वेतन भोगी है, हम नहीं। पूरे मामले पर अब न्यायालय ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा।