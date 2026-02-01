11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

एक लिंक पर क्लिक और ₹42 लाख गायब, झारखंड के बड़े साइबर गैंग का वाराणसी पुलिस ने किया पर्दाफाश!

Varanasi Cyber Crime Case : जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने ₹42.5 लाख की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने झारखंड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Vijendra Mishra

Feb 11, 2026

वाराणसी पुलिस ने साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, PC- Patrika

वाराणसी: जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने ₹42.5 लाख की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में से 3 एक ही परिवार से हैं जिनका पूरा परिवार ही साइबर फ्रॉड में शामिल है। अन्य आरोपियों के बारे में और जानकारियां की जा रही हैं। इस मामले में एक निजी फार्म के एकाउंटेंट ने दिसंबर महीने में शिकायत दर्ज कराई थी जिनके मोबाइल पर 6 महीना पहले आरोपियों ने एपीके फाइल भेज कर उनके खाते से निकासी की थी।

वाराणसी पुलिस की साइबर सेल टीम ने Trojan Aur SMS forwarder Based APK भेजकर ₹42.5 लाख की साइबर ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 5 आरोपियों को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के तिवारीपुर के रहने वाले मदन मोहन मिश्रा ने 8 दिसंबर को उनके साथ हुई ठगी के बारे में साइबर सेल को अवगत कराया था। इसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

APK फाइल भेजकर ले लेते थे एक्सेस

डीसीपी क्राइम आकाश पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सबसे पहले Trojan Aur SMS forwarder Based APK फाइल भेज कर पीड़ित के मोबाइल फोन का एक्सेस ले लेते हैं और इसके माध्यम से बैंक खातों में अनाधिकृत रूप से मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, यूजर आईडी पासवर्ड और ओटीपी चोरी कर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। आरोपी खातों में उपलब्ध पैसों को म्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर कैश निकाल लेते हैं।

आरोपियों के पास से मिले ग्राम प्रधान के फर्जी लेटर पैड, मोहर और आधार अपडेशन फॉर्म का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए प्रीत व्यक्तियों का आधार का पता बदल दिया जाता है और फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से कई बैंकों में खाता खुलवाया जाता है। इन खातों को अपराध में इस्तेमाल किया जाता है।

आरोपियों के पास से बरामद हुआ यह सामान

पुलिस ने शमीम अंसारी, फखरुद्दीन, नसीम अंसारी, शहाबुद्दीन अंसारी और साहब लाल मरांडी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई 41 सीआरपीसी की 2 नोटिस, ग्राम प्रधान का लेटर पैड और मुहर, ब्लैक आधार अपडेशन फॉर्म, बिना नंबर की एक लग्जरी कार और ₹66000 कैश बरामद हुआ है।

डीसीपी क्राइम आकाश पटेल ने बताया कि पीड़ित को 6 महीने पहले आरोपियों ने लिंक भेजा था। इसके बाद पीड़ित के खाते से पैसे निकालने शुरू हो गए। इस दौरान पीड़ित बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें इस बात की जानकारी दिसंबर महीने में हुई, जिसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें

UP Budget 2026 : बजट में MBBS की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, 12,800 हो गई संख्या
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Feb 2026 07:16 pm

Published on:

11 Feb 2026 07:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / एक लिंक पर क्लिक और ₹42 लाख गायब, झारखंड के बड़े साइबर गैंग का वाराणसी पुलिस ने किया पर्दाफाश!

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में यौन शोषण का आरोप, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर

वाराणसी

CP के आदेश की हुई अनदेखी, बारात से ट्रैफिक रुकने पर ACP ने लिखाई FIR…विवाह समारोह में हड़कंप

Up news, varanasi
वाराणसी

वाराणसी के होटल में भाई-बहन ने किया सुसाइड, कागज पर लिखा मिला Forgive Us और Sorry

Up news, varansi news
वाराणसी

‘किस रूप में भगवान आ जाएं’, महाशिवरात्रि पर शुरू हुई अनूठी परंपरा

unique tradition began in kashi on mahashivratri 2026 with invitations sent to all deities
वाराणसी

‘चच्चा-बच्चा’ राजभर की रार में पिस ना जाए BJP! ओमप्रकाश और अनिल राजभर के बीच आखिर किस बात की होड़?

varanasi news what competition between om prakash and anil rajbhar up politics
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.