एक लिंक पर क्लिक और ₹42 लाख गायब, झारखंड के बड़े साइबर गैंग का वाराणसी पुलिस ने किया पर्दाफाश!

वाराणसी: जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने ₹42.5 लाख की ठगी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में से 3 एक ही परिवार से हैं जिनका पूरा परिवार ही साइबर फ्रॉड में शामिल है। अन्य आरोपियों के बारे में और जानकारियां की जा रही हैं। इस मामले में एक निजी फार्म के एकाउंटेंट ने दिसंबर महीने में शिकायत दर्ज कराई थी जिनके मोबाइल पर 6 महीना पहले आरोपियों ने एपीके फाइल भेज कर उनके खाते से निकासी की थी।