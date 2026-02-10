‘चच्चा-बच्चा’ राजभर की रार में पिस ना जाए BJP! ओमप्रकाश और अनिल राजभर के बीच आखिर किस बात की होड़?

कार्यकर्ताओं ने इस दौरान कहा कि उनके नेता पर वोट चोरी और समाज को बेचने का आरोप लगाया जाता है। वहीं, पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई माई का लाल है तो बताए कि वोट कहां बिकता है? उन्होंने अनिल राजभर का नाम लिए बिना तंज कसा कि राजभर समाज को 22-23 साल पहले कोई पूछने वाला नहीं था। बीते शनिवार को जौनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान ओमप्रकाश राजभर ने अनिल राजभर को राजनीति में 'बच्चा' बताते हुए खुद को उनका 'चच्चा' कहा।