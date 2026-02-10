SIR Update: SIR में लिंगानुपात ने चौंका दिया; पुरुष या महिला किस की घटी ज्यादा संख्या? देखें आंकड़े

SIR से पहले 25 साल और उससे ज्यादा उम्र की 88 हजार महिलाओं के नाम में उनके पिता का नाम सूची में था। ऐसा माना जा रहा है कि इनके नाम मायका और ससुराल दोनों ही जगह पर थे। SIR के बाद नाम सिर्फ एक ही जगह रह गया है। इसके अलावा ASD (अबसेंट, शिफ्टेड, डेथ व डुप्लीकेट) में भी महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है। जिले में कुल 11.56 लाख ASD वोटर्स के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। विधानसभा क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर में अब महिला वोटर्स की संख्या सबसे कम 1.14 लाख रह गई है, वहीं इस इलाके में पहले 1.94 लाख महिला मतदाता थीं।