मॉल बना युद्ध का मैदान: गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर जा रहा था पति! हाथ पर काटा…सिर पकड़कर पत्नी ने सरेआम पीटा

बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी पत्नी वहां पहुंच गई। पत्नी को सामने देख माहौल तनावपूर्ण हो गया और बात कहासुनी से बढ़ते हुए हाथापाई तक पहुंच गई। जिसके बाद मॉल में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई, वहीं किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।