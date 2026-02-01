रामलीला मंचन में राम के तीर लगने से रावण बना अंधा, करीब तीन महीने बाद SC-ST एक्ट में मामला दर्ज

पीड़ित सुनील कुमार अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। घटना के करीब दो महीने बाद उनके परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही, जान से मारने की कोशिश और लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। रामलीला कमेटी के प्रबंधक को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।