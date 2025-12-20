दो पत्नियों के होते हुए भी तीसरी की चाहत: पिंकी को बनाया ‘आफरीन’, जानें धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला

दुद्धी तहसील क्षेत्र के बघाडू गांव निवासी अशर्फीलाल ने गुरुवार को मीडिया के सामने आकर अपनी शादीशुदा बेटी को जबरन घर से उठाकर ले जाने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पिता के अनुसार उनकी बेटी पिंकी अब आफरीन बन चुकी है और अनपरा क्षेत्र में रह रही है। उनका कहना है कि बेटी की पहचान ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल दिया गया।