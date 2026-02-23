सोनभद्र में मिट्टी लेने गए 5 लोग टीला ढहने से दबे, 3 महिलाओं के शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग मिट्टी के टीले के नीचे दबे हुए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। फिलहाल, तीन लोगों को निकाल कर अस्पताल भेजा गया जिन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लोगों की सूचना के आधार पर अन्य लोगों को तलाशने का कार्य जारी है।