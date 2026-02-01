यूपी में वकीलों और टोलकर्मियों में फिर भिड़ंत, महिला वकील समेत तीन को टोलकर्मियों ने जमकर पीटा…सूचना के घंटे भर बाद पहुंची पुलिस

इसी दौरान दो टोल कर्मियों ने नवीन सिंह पर हमला कर दिया, बीच-बचाव करने पहुंचे अवनीश दुबे के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि टोल कर्मियों ने दोनों को जमीन पर पटक-पटक कर पीटा। इस दौरान नवीन सिंह के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। जबकि अवनीश दुबे के हाथ में गंभीर चोट आई।