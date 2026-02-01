नाबालिग की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने उड़ा दिया परिवार का होश, मां बोली…नहीं रहे मुंह दिखाने लायक

देवरिया जिले में होश उड़ा देने वाली घटना हुई है, जिले के लार थानाक्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी से गांव के ही चार नाबालिगों द्वारा गैंग रेप का मामला सामने आया है। वारदात पिछले साल नवंबर की है पर दुष्कर्म का पता शुक्रवार को तब चला जब किशोरी के पेट में दर्द उठा और अल्ट्रासाउंड जांच कराई गई।