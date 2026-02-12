पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, मीडिया से बनाए रहे दूरी…बाहर आते ही कार से बैठकर निकले

19 जनवरी को उनकी जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन जमानती कागजात और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी न होने के कारण रिहाई टलती रही। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के IPS अफसर रहे हैं। ASP पोस्ट पर उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बतौर SP पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ में मिली। फिर वे यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। 23 मार्च, 2021 को गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया था।