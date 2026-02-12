पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, मीडिया से बनाए रहे दूरी…बाहर आते ही कार से बैठकर निकले

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रिहा हुए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर
बुधवार शाम देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर रिहा हो गये, हमेशा मीडिया को बयान देने वाले अमिताभ जेल से निकलते वक्त काफी हड़बड़ी में दिखे उन्होंने किसी मीडियाकर्मी के सवालों का जवाब नहीं दिया। यह रिहाई 61 दिनों बाद हुई है, जल्दबाजी में दुख रहे पूर्व IPS उन्हें लेने आई कार में बैठकर निकल लिए।
कार में उन्हें लेने कौन आया था इसका पता नहीं चल सका है। बता दें कि 26 साल पुराने जमीन खरीद-फरोख्त के मामले में अमिताभ ठाकुर को 10 दिसंबर 2025 को शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें देवरिया जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उनकी दो बार तबीयत बिगड़ी। एक बार तो उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया। उन्हें लखनऊ लाना पड़ा था।
19 जनवरी को उनकी जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन जमानती कागजात और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी न होने के कारण रिहाई टलती रही। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के IPS अफसर रहे हैं। ASP पोस्ट पर उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बतौर SP पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ में मिली। फिर वे यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। 23 मार्च, 2021 को गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया था।
