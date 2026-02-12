12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, मीडिया से बनाए रहे दूरी…बाहर आते ही कार से बैठकर निकले

देवरिया जेल में बंद जबरिया रिटायर किये गये पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर रिहा हो गए हैं, इस दौरान वे पूरी तरह स्वस्थ दिखे और बाहर निकलने की हड़बड़ी में थे

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Feb 12, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, रिहा हुए पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर

बुधवार शाम देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर रिहा हो गये, हमेशा मीडिया को बयान देने वाले अमिताभ जेल से निकलते वक्त काफी हड़बड़ी में दिखे उन्होंने किसी मीडियाकर्मी के सवालों का जवाब नहीं दिया। यह रिहाई 61 दिनों बाद हुई है, जल्दबाजी में दुख रहे पूर्व IPS उन्हें लेने आई कार में बैठकर निकल लिए।

26 साल पुराने मामले में हुए थे गिरफ्तार

कार में उन्हें लेने कौन आया था इसका पता नहीं चल सका है। बता दें कि 26 साल पुराने जमीन खरीद-फरोख्त के मामले में अमिताभ ठाकुर को 10 दिसंबर 2025 को शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें देवरिया जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उनकी दो बार तबीयत बिगड़ी। एक बार तो उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया। उन्हें लखनऊ लाना पड़ा था।

1992 बैच के IPS, गृह मंत्रालय ने जबरन किया रिटायर

19 जनवरी को उनकी जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन जमानती कागजात और अन्य औपचारिकताएं समय पर पूरी न होने के कारण रिहाई टलती रही। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के IPS अफसर रहे हैं। ASP पोस्ट पर उनकी पहली पोस्टिंग गोरखपुर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने बतौर SP पहली पोस्टिंग पिथौरागढ़ में मिली। फिर वे यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। 23 मार्च, 2021 को गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर कर दिया था।

ये भी पढ़ें

पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, कार्बाइन से की फायरिंग, SP-CO बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण रहे सुरक्षित
मुजफ्फरनगर
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 10:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा, मीडिया से बनाए रहे दूरी…बाहर आते ही कार से बैठकर निकले

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दरोगा की संदिग्ध मौत का मामला: विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने DGP से किया उच्चस्तरीय जाँच की मांग

Up news, deoria
देवरिया

बार, बार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को क्यों आता है गुस्सा…भड़के मंत्री ने अधिकारियों पर कारवाई की बात कही

Up news, sanjya Nishad
देवरिया

देवरिया मजार विवाद: राष्ट्रपति भवन तक पहुंची शिकायत, यूपी के मुख्य सचिव को जांच के निर्देश

deoria mazar demolition president secretariat up chief secretary action
देवरिया

गोरखपुर पुलिस के पीछा करते समय भाग रही संदिग्ध स्कॉर्पियो ट्रेक्टर ट्राली से भिड़ी, एक महिला सहित दो मरे

Up news, Deoria, gorakhpur
देवरिया

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर घायल…चार गौवंश, अवैध शस्त्र बरामद

Up news. Deoria news
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.